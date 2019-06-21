Автогонщик оценил ремонт дороги в Подмосковье

Москва, 21 июня. Глава «Российской Дрифт Серии» Дмитрий Добровольский проверил качество ремонта на участке от Сергиева Посада до Калязина.

Автогонщик рассказал, что в последние годы ремонт дорог в Московской области делают очень качественно.

«Прям едешь — и душа радуется. И, кстати, такому асфальту позавидует любой гоночный трек», — сказал Добровольский, его слова передает «360».

По его словам, в России стал очень популярен дрифт. Для громкой пробуксовки и крутых виражей на большой скорости нужно идеальное дорожное покрытие.

В мае на участке Сергиева Посада до Калязина поменяли дорожное полотно. Результат понравился профессиональным гонщикам, отметил Добровольский. Новая дорога стала качественной и безопасной.

В апреле президент России Владимир Путин встретился с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевом. Губернатор рассказал главе государства о строительстве развязки в Химках.