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Более 45 пунктов велопроката открылось в Подмосковье

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Более 45 пунктов велопроката открылось в Подмосковье

Москва, 21 июня. В Московской области открылось 46 пунктов велопроката, что на 40 процентов больше, чем в 2018 году.

Арендовать велосипед в Долгопрудном можно на улице Молодежной. Стоимость проката составляет 100 рублей в час, аренду можно оформить на сутки.

Покрутить педали можно в Балашихе в парке «Пехорка». Если вы хотите арендовать гироскутер, то цена за час составит 250 рублей.

Как передает «360», в Щелково на улице Кооперативной катаются на сигвее, это удовольствие стоит 500 рублей в час. В Жуковском предлагают арендовать роликовые коньки всего за 150 рублей в час. Пенсионерам и инвалидам обычно делают скидки.

Ранее сообщалось, что с 22 апреля заработал велопрокат в столичных парках. Арендовать велосипед можно до 22.00.

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Автор: Ирина Селезнева
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