Более 45 пунктов велопроката открылось в Подмосковье

Москва, 21 июня. В Московской области открылось 46 пунктов велопроката, что на 40 процентов больше, чем в 2018 году.

Арендовать велосипед в Долгопрудном можно на улице Молодежной. Стоимость проката составляет 100 рублей в час, аренду можно оформить на сутки.