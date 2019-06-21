Более 45 пунктов велопроката открылось в Подмосковье
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Москва, 21 июня. В Московской области открылось 46 пунктов велопроката, что на 40 процентов больше, чем в 2018 году.
Арендовать велосипед в Долгопрудном можно на улице Молодежной. Стоимость проката составляет 100 рублей в час, аренду можно оформить на сутки.
Покрутить педали можно в Балашихе в парке «Пехорка». Если вы хотите арендовать гироскутер, то цена за час составит 250 рублей.
Как передает «360», в Щелково на улице Кооперативной катаются на сигвее, это удовольствие стоит 500 рублей в час. В Жуковском предлагают арендовать роликовые коньки всего за 150 рублей в час. Пенсионерам и инвалидам обычно делают скидки.
Ранее сообщалось, что с 22 апреля заработал велопрокат в столичных парках. Арендовать велосипед можно до 22.00.
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