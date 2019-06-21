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Более 30 тысяч рабочих мест появится в Москве с запуском МЦД

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Более 30 тысяч рабочих мест появится в Москве с запуском МЦД

Москва, 21 июня. Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) создаст в столичном регионе более 30 тысяч рабочих мест на транспортных предприятиях, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал, что возле станций МЦД благоустроят территорию. К запуску двух диаметров понядобятся машинисты, кассиры и другие специалисты, отмечает РИАМО.

Ожидается, что участки МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск запустят в конце этого года или в начале 2020 года, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что столичные власти планируют построить теплый переход по принципу «сухие ноги» с платформы МЦД «Текстильщики». В середине июня начались работы по продлению салатовой ветки метро в северном направлении.

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Автор: Ирина Селезнева
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