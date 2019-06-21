Москвичей пригласили послушать музыку на фестиваль «Дачное Царицыно»

Москва, 21 июня. В российской столице с 12 по 21 июля пройдет фестиваль «Дачное Царицыно», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи смогут посмотреть спектакли, посетить образовательные мастер-классы, поиграть во фрисби. На празднике выступит известный певец Петр Налич, отмечает РИАМО.

В течение 10 дней в «Царицыно» будут играть популярную музыку. Ожидается приезд колубийской группы Puerto Candelaria, балканского оркестра Klezmasters, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что 20 июня в столице начался фестиваль ландшафтного дизайна «Цветочный джем». 4 июля в Москве откроется первый форум «Мой район».