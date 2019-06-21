Котята восточносибирских рысей появились на свет в Московском зоопарке

Москва, 21 июня. В Московском зоопарке родились два котенка у пары восточносибирских рысей, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что вперые потомство у рысей появилось в 2017 году. В природе они живут поодиночке, но в Московском зоопарке предпочитают держаться вместе.

По ее словам, это уникальное явление. Вес маленький рысей составил 500 г, до 3,5 месяца они будут питаться молоком матери, а затем начнут есть мясо и птицу, минеральные добавки, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в марте в столичном зоопарке появился на свет детеныш редкой львинохвостой макаки. В конце весны вылупились птенцы редкого рогатого ворона.