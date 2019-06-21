Первый форум «Мой район» откроется 4 июля в Москве

Москва, 21 июня. Первый форум «Мой район» включили в программу Московского урбанистического форума, который намечен на 4-7 июля, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Участники форума обсудят качество жизни в крупных городах. Форум «Мой район» заработает 4 июля в Гостином дворе. На его площадке представители столичного правительства обсудят стратегические вопросы развития Москвы, пишет РИАМО.

Во второй день форума журналисты московских СМИ, историки, общественники и эксперты в различных областях будут обсуждать интересы горожан, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве 20 июня стартовал фестиваль «Цветочный джем», в котором принимают участие дизайнеры из 11 стран мира. Их цветочные проекты будут украшать столицу до сентября.