Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Пятеро москвичей стали миллионерами в один день

35
0 Оставить комментарий

Пятеро москвичей стали миллионерами в один день

Москва, 20 июня. Рекордный тираж «Гослото «4 из 20» состоялся 19 июня, миллионерами стали девять человек, сообщили в пресс-службе «Столото».

В общей сложности разыгрывалось более 890 млн рублей. Пять участников лотереи оказались счастливчиками из Москвы. Двое их них потратили на билет всего 200 рублей и выиграли по 2,5 млн рублей.

Остальные получили по 1,6 млн, 1,4 млн и 1,07 млн рублей. Еще четыре человека из Владикавказа, Ростова-на-Дону, Мордовии и Краснодарского края выиграли по миллиону, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в апреле житель Казани сорвал джекпот, он выиграл в лотерею 155 млн рублей. Согласно статистике, чаще всего в лотерею выигрывают жители Петербурга.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров