Пятеро москвичей стали миллионерами в один день

Москва, 20 июня. Рекордный тираж «Гослото «4 из 20» состоялся 19 июня, миллионерами стали девять человек, сообщили в пресс-службе «Столото».

В общей сложности разыгрывалось более 890 млн рублей. Пять участников лотереи оказались счастливчиками из Москвы. Двое их них потратили на билет всего 200 рублей и выиграли по 2,5 млн рублей.

Остальные получили по 1,6 млн, 1,4 млн и 1,07 млн рублей. Еще четыре человека из Владикавказа, Ростова-на-Дону, Мордовии и Краснодарского края выиграли по миллиону, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в апреле житель Казани сорвал джекпот, он выиграл в лотерею 155 млн рублей. Согласно статистике, чаще всего в лотерею выигрывают жители Петербурга.