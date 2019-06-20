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Участники фестиваля «Цветочный джем» представили свои проекты в Москве

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Участники фестиваля «Цветочный джем» представили свои проекты в Москве

Москва, 20 июня. В рамках фестиваля «Цветочный джем» откроют шесть садов в больницах и интернатах для детей в Москве, сообщила глава оргкомитета открытого международного конкурса Маргарита Кондратьева.

Для организаторов важна социальная номинация конкурса ландшафтного дизайна. Шесть цветочных садов презентуют на следующей неделе, рассказала Кондратьева. Темой конкурса этого года стали «Летние сады Москвы». 

Участники фестиваля «Цветочный джем» представили свои проекты в Москве

Участники из разных стран мира представили свои проекты. Сады спроектированы так, чтобы в течение лета менять цвет, форму и объем за счет использования различных растений и цветов, пишет РИАМО.

Как отмечает издание «Вечерняя Москва», все проекты будут украшать российскую столицу до сентября. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве «Парка света», работы завершат к июлю.

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Автор: Ирина Селезнева
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