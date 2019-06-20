Пять беспилотных автомобилей «Яндекс» вышли на дороги в Москве

Москва, 20 июня. Первые пять беспилотных авто компании «Яндекс» выехали на дороги Москвы в рамках эксперимента, сообщил представитель НТИ «Автонет».

По улицам российской столицы до конца лета запустят еще 15 беспилотных автомобилей. К концу 2019 года их количество увеличится до 95, пишет РИА Новости.

Авторы проекта ожидают, что уже в этом году автомобили-беспилотники будут тестировать и в других областях. Эксперимент поможет определить, насколько экономически выгодно использовать самоуправляемые авто.

Напомним, что осенью 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотников в Москве и в Татарстане, пишет издание «Вечерняя Москва».

В исследованиях принимают участие авто «Яндекса», МАДИ, КБ «Аврора», КамАЗа, «Иннополис». Прототип «Яндекса» был испытан весной 2017 года.

Ранее сообщалось, что в столичном «Сколково» прошла презентация аэротакси. Сотрудники одной из лабораторий изучают возможность использования летающего такси в Москве. Пока на работу аэротакси сильно влияют погодные условия.