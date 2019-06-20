Московскую Ильинку полностью перекроют на два дня

Москва, 20 июня. Столичная улица Ильинка будет закрыта с 22 по 24 июня в связи с комплексным благоустройством, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Автомобилисты могут проехать по Театральному и Китайгородскому проездам, Большому Черкасскому переулку. Ограничения действуют круглосуточно, пишет «Вечерняя Москва».

Как сообщили в столичном департаменте капремонта, на Ильинке заменят бордюры, проложат сети водостока. Кабельные линии уберут под землю, а тротуары расширят и замостят новой плиткой.

На Ильинке появится свыше 200 новых фонарей и столько же скамеек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход благоустройства «Парка света» в районе Бибирево. Работы должны завершиться в июле.

Параллельно в Москве продолжается строительство метро. Рабочие приступили к продлению салатовой ветки на север.