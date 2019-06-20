Москва, 20 июня. В российской столице от Музея Победы стартует большой автопробег до Бреста, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) объявит торжественный старт автопробега, посвященного 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

Маршрут проходит через Москву, Волоколамск, Бородино, Малоярославец, Калугу и Брянск, Гомель, Жлобин, Рогачев, Бобруйск, Кличев, Могилев, Оршу, Борисов, Минск, Барановичи, Кобрин и другие города.

Участники автопробега возложат цветы к могилам Неизвестного солдата и памятникам воинам-освободителям, встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, школьниками, студентами, кадетами и юнармейцами из Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России.

Автомобилисты повезут с собой гильзы с землей из городов-героев и городов воинской славы. Финиширует колонна возле стен легендарной Брестской крепости.



Перед началом автопробега прошла демонстрация ретротехники времен Великой Отечественной войны. Организаторами мероприятия выступают ДОСААФ России и ДОСААФ Республики Беларусь при поддержке органов государственной власти, общественных ветеранских и молодежных организаций.