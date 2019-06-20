Теплый переход соединит платформу МЦД «Текстильщики» с московским метро

Москва, 20 июня. Станции Московских центральных диаметров (МЦД) «Текстильщики» и «Тушино» соединят переходами, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Остановки соединят крытыми переходами, которые построят по принципу «сухие ноги». Навесы защитят пассажиров от дождя и ветра, пишет «Вечерняя Москва».

Как рассказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта столичного департамента транспорта Андрей Акимов, строительство переходов является интеграцией наземного метро в транспортную систему Москвы.

Теплые контуры свяжут разные станции и сделают поездку комфортной, добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что в столице стартовали работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро. Салатовую ветку продлят в северном направлении.