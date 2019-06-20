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Пассажир рейса Гуанчжоу — Париж скончался в московском аэропорту «Шереметьево»

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Пассажир рейса Гуанчжоу — Париж скончался в московском аэропорту «Шереметьево»

Москва, 20 июня. Самолет авиакомпании China Southern Airlines, который выполнял рейс из Гуанчжоу в Париж, был вынужден приземлиться в московском аэропорту «Шереметьево» из-за резкого ухудшения состояния одного из пассажиров. Несмотря на старания врачей, мужчина скончался.

Инцидент произошел утром 20 июня. В «Шереметьево» пассажира самолета китайской авиакомпании встречала бригада врачей реанимации. Когда мужчину передали медикам, он находился в тяжелом состоянии. Причины, по которым резко ухудшилось здоровье пассажира, пока не выяснены. Обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщает «Пятый канал».

Ранее сообщалось о смерти пассажира рейса из Доминиканы в аэропорту «Шереметьево». 63-летний мужчина почувствовал себя плохо на борту самолета и скончался после посадки, несмотря на усилия врачей.

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Автор: Василиса Бойко
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