Пассажир рейса Гуанчжоу — Париж скончался в московском аэропорту «Шереметьево»

Москва, 20 июня. Самолет авиакомпании China Southern Airlines, который выполнял рейс из Гуанчжоу в Париж, был вынужден приземлиться в московском аэропорту «Шереметьево» из-за резкого ухудшения состояния одного из пассажиров. Несмотря на старания врачей, мужчина скончался.

Инцидент произошел утром 20 июня. В «Шереметьево» пассажира самолета китайской авиакомпании встречала бригада врачей реанимации. Когда мужчину передали медикам, он находился в тяжелом состоянии. Причины, по которым резко ухудшилось здоровье пассажира, пока не выяснены. Обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщает «Пятый канал».

Ранее сообщалось о смерти пассажира рейса из Доминиканы в аэропорту «Шереметьево». 63-летний мужчина почувствовал себя плохо на борту самолета и скончался после посадки, несмотря на усилия врачей.