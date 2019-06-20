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Более 19 тысяч человек прошли обследование в пунктах «Здоровая Москва»

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Более 19 тысяч человек прошли обследование в пунктах «Здоровая Москва»

Москва, 20 июня. В российской столице заработали 46 павильонов «Здоровая Москва», где москвичи смогут получить консультации врачей и сдать необходимые анализы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Пункты здоровья работают ежедневно с 08.00 до 22.00. В каждом павильоне есть необходимое для сдачи первичных анализов оборудование, отмечает «МИР 24».

Здесь можно записаться на дополнительное обследование к профильному специалисту. В выходные дни работают специалисты по флюорографии. 

За время работы  павильоны «Здоровая Москва» посетили свыше 19 тысяч человек, пишет издание «Вечерняя Москва». 

Ранее сообщалось, что 20 июня в Москве будет стоять жаркая погода, столбики термометров поднимутся до 31 градуса.  При такой погоде некоторые горожане могут почувствовать недомогание.

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Автор: Ирина Селезнева
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