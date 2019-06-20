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Погода в Москве может побить температурный рекорд полувековой давности

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Погода в Москве может побить температурный рекорд полувековой давности

Москва, 20 июня. В российскую столицу снова пришла жара. По прогнозам синоптиков столбики термометров покажут 31,1 градус тепла.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в 1956 году температура воздуха составила 31,1 градус тепла. Он не исключил, что 20 июня этот рекорд может быть побит.

В столице ожидается до 31 градуса тепла, в Московской области воздух прогреется до 32 градусов тепла, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что власти организовали во всех районах Москвы комнаты прохлады — с кондиционерами, водой в кулерах, телевизорами, мягкими диванами.

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Автор: Ирина Селезнева
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