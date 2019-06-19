Фестиваль добра пройдет в столичном парке Горького

Волонтеры, члены общественных и благотворительных организаций встретятся на ежегодном фестивале «Добрые люди». Мероприятие пройдет с 29 июня по 7 июля в парке Горького в Москве, организатором его традиционно выступает Общественная палата РФ.

Девиз фестиваля в этом году — #длясебя! #длядругих! #длявсех!

Фестиваль «Добрые люди» раскроет весь потенциал гражданского общества в России. Участники обсудят свои достижения и успехи, сложности и проблемы, поделятся опытом и результатами решения важнейших социальных вопросов. Все девять дней на мероприятии будет работать масштабная ярмарка проектов, на которой можно будет познакомиться с представителями самых успешных благотворительных и общественных фондов, а также пообщаться с авторами лучших реализованных социальных проектов.

«Мы хотим показать, что гражданская активность уже стала частью повседневности, — прокомментировал предстоящее событие глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. — Люди не ждут, пока власть что-то сделает, а сами начинают менять окружающую нас реальность. Гражданское общество обладает огромными созидательными мощностями, и цель нашего фестиваля — показать конкретные результаты проектов, которые реализовали общественники. Добрые дела часто делаются без помпы и огласки, мало кто знает про них. Но мы хотим сделать их видимыми, чтобы каждый человек понимал: запускать социальные изменения — в наших силах».

Каждый из дней фестиваля будет посвящен определенной теме: искусству, экологии, детям, активному долголетию, защите животных, миру и согласию, молодежным субкультурам и здоровому образу жизни. Всех гостей и участников ждут благотворительные концерты, конкурсы, викторины и квесты, а по вечерам — документальные тематические фильмы. На мастер-классах желающие смогут своими руками создать уникальные произведения искусства в подарок подопечным различных учреждений соцзащиты или просто полюбоваться прекрасными инсталляциями, арт-объектами, посетить фотовыставки или интерактивные стенды. А те, кто еще не стал волонтером, смогут записаться прямо на мероприятии или сделать пожертвование в один из фондов, представленных на выставке.

Деловая же программа фестиваля будет включать партнерские лекции и семинары от благотворительных фондов, мастер-классы экспертов-практиков, а также дискуссионные площадки, на которых гости и участники будут обсуждать решения конкретных социальных проблем. Все эти мероприятия пройдут в кинотеатре «Пионер».

В рамках фестиваля «Добрые люди» запланированы встречи с известными гостями — членами Общественной палаты РФ: Дианой Гурцкой, Лео Бокерией, Ириной Винер-Усмановой, Сергеем Карякиным, Андреем Ковальчуком, Владимиром Хотиненко, Дмитрием Носовым и Григорием Дроздом.