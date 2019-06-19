Появилось видео задержания подозреваемого в ранении полицейского под Москвой

Фрязино, 19 июня. Правоохранительные органы России опубликовали видео задержания молодого человека, подозреваемого в ранении полицейского в подмосковном Фрязино.

Как рассказала официальный представитель ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, нападение на стража правопорядка произошло в городе Фрязино, расположенном в 20 км от российской столицы. Сотрудник полиции остановил прохожего, внешность которого совпадала с разыскной ориентировкой, и предложил проследовать подозреваемому в ближайшее отделение. Вместо этого молодой человек выхватил нож и ударил им служителя закона. Пострадавший был доставлен в больницу с проникающим ранением брюшной полости.

«В кратчайшие сроки полицейскими подозреваемый был задержан. Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии», — пояснила Петрова.

Отметим, что это уже не первый подобный случай за последнее время. 30 мая житель Владивостока, находясь в нетрезвом состоянии, напал на полицейского, который был его соседом. У пострадавшего зафиксировано сотрясение головного мозга и гематомы. Подозреваемому в нападении на полицейского грозит штраф и реальный тюремный срок.