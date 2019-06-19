Мост вместе с грузовиком рухнул в реку Лама в Подмосковье

Москва, 19 июня. Мост через реку Лама обрушился в городском округе Волоколамск в Московской области в среду, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в оперативно-дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях.

По данным источника, обрушение произошло на дороге местного назначения между деревней Мусино и деревней Малое Сырково недалеко от сельского поселения Ярополецкое. Автомобильный мост рухнул во время попытки груженого автомобиля «МАЗ» проехать по переправе. В результате инцидента произошло частичное обрушение железобетонных плит.

В момент обрушения на мосту находился один грузовик. Водителя грузовика на данный момент осматривают медики. На место обрушения прибыли шесть единиц техники, в том числе техника МЧС. В операции задействованы 16 человек.