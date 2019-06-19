Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре в конце недели

Москва, 19 июня. Жителей и гостей Москвы предупредили о возвращении 30-градусной жары в конце недели и грозовых дождях в выходные.

Как рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, жаркая погода установится на территории столицы и Подмосковья под влиянием Скандинавского антициклона. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, «очаг высокого давления будет управлять погодой в столичном регионе до конца рабочей недели», поэтому прогнозируется сухая и солнечная погода. Столбик термометров в четверг поднимется до 30 градусов. В Московской области ожидается от 26 до 31 градуса тепла.

Синоптик сообщила, что в ночь на четверг будет достаточно теплая погода. Ожидается до 17 градусов тепла. В пятницу и субботу воздух прогреется до 31 градуса плюсом. Елена Волосюк при этом предупредила, что в субботу могут быть локальные грозовые дожди.

«В воскресенье вся территория столичного региона окажется под воздействием западного фронта, поэтому дождей и гроз будет больше, и они пройдут повсеместно», — заметила специалист.

По словам синоптика, температурный режим будет выше средних климатических значений на 5-6 градусов.

«Температура окажется на уровне рекордных значений, но тем не менее мы рассчитываем, что рекордов тепла не будет», — резюмировала Волосюк.

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