Форум социальных инноваций открылся в Москве

Москва, 19 июня. Третий форум социальных инноваций, направленный на развитие социальной инфраструктуры в России и улучшение качества жизни различных категорий населения, открылся в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На форуме рассматривают роли национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. В рамках мероприятия работает выставка инновационных социальных проектов субъектов РФ. Ее посетили мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

На форуме состоится подписание ряда соглашений о реализации инфраструктурных проектов в социальной сфере между региональными органами государственной власти и инвесторами. Также в рамках мероприятия состоится презентация флагманских социальных проектов Москвы

Форум продлится в период с 19 по 21 июня 2019 года и объединит более трех тысяч участников из всех субъектов России. Среди них будут представители органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития, науки, экспертного сообщества, волонтерского движения.

Отметим, впервые форум пройдет в открытом формате, будет организована масштабная программа для жителей и гостей столицы «Москва — территория инновационных решений прорывного развития». Вход на мероприятие бесплатный, здесь организована большая культурная программа: можно посмотреть благотворительный спектакль, порисовать на мольберте, потанцевать и поиграть в настольный теннис.