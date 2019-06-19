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Один человек погиб в драке у метро на востоке Москвы

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Один человек погиб в драке у метро на востоке Москвы

Москва, 19 июня. Мужчина погиб в драке, которая произошла у станции метро «Электрозаводская» на востоке Москвы. Также три человека получили ранения и были госпитализированы, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на Семеновской площади 19 июня. Драка началась около 5.30 утра. По предварительной информации, участниками конфликта стали приезжие из Средней Азии, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них использовал оружие, похожее на нож, и нанес смертельное ранение оппоненту, сообщает «Вечерняя Москва».

По данным телеканала «360», участниками драки могли быть выходцы из Киргизии. Компания приезжих отдыхала в ресторане «Иссык-Куль», который находится недалеко от станции метро «Электрозаводская». Сейчас заведение закрыли, внутри работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о массовой драке с поножовщиной, которая произошла в Зеленограде. Один из участников конфликта скончался от полученных ранений.

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Автор: Василиса Бойко
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