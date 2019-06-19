Синоптики рассказали, какая погода ждет в среду жителей Москвы

Москва, 19 июня. Жаркая и сухая погода ожидается в среду в Москве. Об этом сообщила специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Погода ожидается чудесная, малооблачная, никаких осадков и очень жарко - повышение температуры до 27-29 градусов, ветер слабый — 1-6 метров в секунду», — цитирует Волосюк РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что атмосферное давление повысится до 749 миллиметров ртутного столба, но это изменение будет незначительным.

Ранее специалисты Росгидромета назвали самые солнечные российские города. На первом месте оказался Улан-Удэ, где солнце светит 2797 часов в год.