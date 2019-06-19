Полиция задержала московских мошенников, заработавших 37 млн рублей на обналичке

Москва, 19 июня. Сотрудники полиции задержали московских мошенников, которые заработали более 37 миллионов рублей на незаконных банковских операциях. Аферисты проводили финансовые средства через счета фиктивных подконтрольных организаций, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, подпольные банкиры брали за каждую транзакцию комиссию в размере 8,5%.

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых по данному делу. Предполагаемыми преступниками оказались один мужчина и три женщины. Возраст подозреваемых — от 34 до 37 лет. Кроме того, полицейские провели обыски, в ходе которых были изъяты наличные деньги, печати, штампы, учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты и другие предметы, сообщает телеканал «360».

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Один из задержанных сейчас находится под домашним арестом, остальных отпустили под подписку о невыезде, передает «ФедералПресс». Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось о московских мошенниках, которые присвоили 20 миллионов рублей. Один из фигурантов изменил внешность с помощью пластической операции, однако это не помогло ему скрыться от правоохранительных органов.