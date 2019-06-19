Оппозиционные депутаты МО «Тверской» Москвы «воюют» с детьми за вознаграждения

Муниципальный округ «Тверской» города Москвы, расположенный в самом центре столицы, стал одним из тех районов, в которых на муниципальных выборах победили оппозиционеры. Из 12 кандидатов в совет депутатов 10 человек прошли от «Яблока» (в итоге после полугода работы это количество сократилось до девяти — один из выдвиженцев сдал полномочия, так как у него появились новые проекты). Федеральное агентство новостей решило проследить, как изменилась жизнь населения Тверского района после прихода к власти оппозиционеров и чем отличились депутаты в своем стремлении повысить качество жизни народа.

«Дети Марии»

С 1997 года в Москве работает региональная общественная организация по развитию художественных способностей детей-сирот «Художественный центр «Дети Марии». Организация широко известна не только в Москве, но и за ее пределами. Сотрудники центра помогают детям-сиротам, выпускникам интернатов, инвалидам и остальным группам из незащищенных слоев населения в реализации творческого потенциала и социальной адаптации. В Тверском районе Москвы центр имеет свое помещение с 2000 года на Большой Дмитровке, в доме 10/2. В 2013 году, когда поток подопечных центра увеличился и все уже не помещались на одной площадке, правительство Москвы совместно с Управой Тверского района выделило еще одно помещение на Делегатской, 14/2. Все было прекрасно до прихода новых «демократических» депутатов. В августе 2018 года, когда настало время заключать новый контракт на помещения, сотрудники и волонтеры центра узнали, что их просто не допустили к конкурсу на право заключения договора безвозмездного использования помещения. Конкурсная комиссия не пропустила заявки.

Вот выдержка из петиции, обращенной к мэру Москвы Сергею Собянину.

«Для многих ребят наша студия стала буквально вторым домом, они уже не представляют свою жизнь без возможности приходить в наш центр. За годы эксплуатации мы не раз проводили масштабные ремонты, привлекали наших подопечных к художественному оформлению помещения, которое из полуразрушенного подвала превратилось в удобную художественную студию. Когда поток подопечных превысил вместимость студии, к ней в 2013 году добавилось помещение на ул. Делегатской, 14/2. Благодаря этим двум помещениям, за которые мы очень признательны Управе Тверского района и правительству Москвы, мы смогли организовать в обоих местах бесплатные творческие и развивающие занятия для детей, подростков и молодежи. «Дети Марии» работают круглогодично, семь дней в неделю. Регулярные еженедельные программы охватывают 250 подопечных, а за годы через студию прошли тысячи человек. Нас поддерживает комитет общественных связей города Москвы, крупные благотворительные фонды и компании, а главное — очень много людей, которые разделяют наши ценности и участвуют в нашей работе как волонтеры, доноры, единомышленники».

Отказ в участии в конкурсе

Как выяснилось позднее, комиссия устно сообщила, что заявки «Детей Марии» не принимаются к участию в конкурсе, так как у организации отсутствуют коды статистики по видам деятельности, которые соответствовали бы досуговым формам работы с населением. Но проблема в том, что коды ОКВЭД не имеют разрешительного характера, они были придуманы лишь для ведения статистики.

К сожалению, пока шли разбирательства, помещение на Делегатской было передано другому центру. Таким образом, «Детям Марии» удалось отстоять лишь свое старое здание, и то благодаря вмешательству правительства Москвы. То есть организация, которая занимается реальной помощью людям, при этом бесплатной, которая выиграла несколько грантов на ведение своей деятельности, практически лишилась одного из помещений и чуть не потеряла второе. А за деньги арендовать здание они не могут, потому что помогают населению абсолютно бесплатно.

Детский сад

Это не первое «выступление» «демократических» депутатов против детей. Чуть ранее под благим намерением создать сквер на Цветном бульваре Кетеван Хараидзе начала бороться против точечной застройки на участке Цветной бульвар, владение 15. Он был выставлен на торги еще в 2013 году под застройку. Женщина на первом же заседании в качестве депутата начала требовать отказаться от строительства в данном месте, так как жители хотят видеть там сквер. Вот только Кетеван Гурамовна умолчала, что на участке размером в 36 соток хотели возводить не жилое здание или торговый центр, а детский сад, согласно официальному заявлению правительства Москвы. Он очень необходим густонаселенному району в центре столицы. И тысячи молодых семей с нетерпением ждали его.

Энергии депутата Хараидзе можно было позавидовать — она писала запросы и обращения во все инстанции. Постоянно громче всех кричала на собраниях, обращалась в СМИ. И даже утверждала, что депутатам угрожают, выкладывая видео с заседания. Хотя в реальности ни о каких угрозах речи не идет. Местный житель пытался заставить депутатов выслушать его мнение, ради чего он просидел в приемной пять часов, но его просто выгоняют.

В итоге к марту 2018 года из комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы пришел ответ, что ее предложение рассмотрено и участок снимают с торгов. Строительства не будет. Свою победу над детским садом Кетеван Хараидзе отметила пафосными колонками в оппозиционных СМИ.

Деятельность и поощрения

В своем большинстве депутаты «демократического» созыва отличаются от предыдущего тем, что очень много говорят и мало делают. А если и делают, то абсолютно бездумно, как в случае с Хараидзе, которая лишила район детского сада, да еще и ставит это себе в заслугу. Самыми активными из них являются Боженов, Востриков, Грецкая и Третьяков.

Артем Боженов — специалист по соцсетям, постит в них всё: протоколы совещаний, повестки очередных заседаний, свои впечатления о Москве, о деятельности депутатов других районов, критикует «Почту России». Активен на заседаниях, но абсолютно некомпетентен. Денис Востриков голосует против любого предложения — как коллег, так и управы. Марина Грецкая, почувствовав себя представителем власти, очень обрадовалась и начала писать запросы. Письма и предложения — все на официальных бланках. Но самый колоритный персонаж — Дмитрий Третьяков. Он просто «прописался» в ОМВД по Тверскому району, иногда там даже ночевал, о чем извещал также в соцсетях, как только туда попадал кто-то с административным правонарушением. Особенно был активен после задержаний на несанкционированных собраниях. Правда, после того, как выяснилось, что Третьяков находится в призывном возрасте и от службы в армии не освобожден, его правозащитная активность пошла на убыль. Теперь он стал бороться с пластиковыми бутылками и гомофобией, судя по его социальным сетям. Только при чем тут район — непонятно. Но на дырявых крышах, тротуарах и шлагбаумах, чем и должен заниматься муниципальный депутат, хайпа не поймаешь.

При этом все это время депутаты исправно получали поощрения — ежеквартально. И первое они выписали сами себе 28 сентября 2017 года, как написано в формулировке — «За участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы». По 15 тысяч рублей, притом что на тот момент состоялось единственное заседание совета депутатов этого созыва. То есть каждое заседание у них стоит 15 тысяч рублей?

Далее ежеквартально депутаты поощряют себя суммами от 58 до 75 тысяч рублей. А главу совета депутатов Якова Якубовича в декабре поощрили аж 240 тысячами рублей за два месяца работы. В сентябре 2018 года Якубов получил 240 тысяч рублей, а в декабре 300 тысяч рублей. И это не считая ежеквартальных поощрений.

Чем же «демократические» депутаты лучше предыдущих, неизвестно. Теперь округ готовится к выборам в Мосгордуму. И, судя по страничкам депутатов в соцсетях, для них это куда интереснее, чем скучные проблемы ЖКХ и благоустройства. Все силы брошены на то, чтобы продвигать «демократических» кандидатов уже в городскую думу.