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Более 20 павильонов «Здоровая Москва» заработали в девяти округах столицы

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Более 20 павильонов «Здоровая Москва» заработали в девяти округах столицы

Москва, 17 июня. В девяти округах города открылся 21 павильон «Здоровая Москва», где москвичи могут пройти диспансеризацию. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

В общей сложности в российской столице работают 45 пунктов «Здоровая Москва». В павильоне есть необходимое оборудование для первичных исследований.

Как сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, всего за две недели пункты здоровья посетили более 11 тысяч человек. Проект будет работать все лето с 08.00 до 22.00 без выходных, пишет РИАМО.

16 июня в России отметили День медработника. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех медиков с профессиональным праздником, поблагодарил их за труд и пообещал развивать сферу медицины в столице.

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Автор: Ирина Селезнева
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