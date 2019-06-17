Новая эстакада на Калужском шоссе свяжет МКАД и дорогу на аэропорт «Остафьево»

Москва, 17 июня. На Калужском шоссе построят эстакаду протяженностью около 400 метров, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Для будущей трассы МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт «Остафьево» уже согласовали проект съезда. Столичные власти планируют построить многоуровневые развязки, 10 мостов, путепроводов и эстакад.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, строительство находится в активной фазе. Новая эстакада сделает удобной дорогу к аэропорту «Остафьево» и улучшит транспортное сообщение в ТиНАО.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин побывал на месте строительства «Парка света» в районе Бибирево. Ожидается, что работы по благоустройству общественной зоны завершатся в июле.