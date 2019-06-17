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Собянин рассказал о благоустройстве «Парка света» у метро «Бибирево»

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Собянин рассказал о благоустройстве «Парка света» у метро «Бибирево»

Москва, 17 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал ход благоустройства «Парка света» у метро «Бибирево». 

В 2019 году столичные власти планируют привести в порядок 162 парка, сквера, бульвара. По словам префекта Северо-Восточного административного округа Алексея Беляева, работы по благоустройству «Парка света» завершатся в июле.

«Мы продолжаем благоустройство дворов и школьных территорий, ремонт библиотек, культурных центров и поликлиник в Бибиреве»,  — отметил Собянин, его цитирует «Вечерняя Москва».

Рабочие высадят в парке десятки деревьев и кустарников, благоустроят территорию. В «Парке света» появятся отдельные дорожки для велосипедистов и пешеходов, уникальная система освещения. Речь идет об установке светодиодных фигур и качелей с подсветкой.

Ранее сообщалось, что до конца года в столичном парке «Дубки» проложат новые коммуникации, все провода уберут под землю.

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Автор: Ирина Селезнева
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