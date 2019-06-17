Мужчина погиб, упав с девятого этажа жилого дома в Зеленограде

Москва, 17 июня. Тело мужчины обнаружили возле жилого дома в Зеленограде, сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Днем 17 июня погибшего нашли прохожие, они позвонили в полицию. Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили на теле мужчины травмы, которые характерны для падения с высоты.

Инцидент произошел в 8-м микрорайоне. Полиция выясняет личность и обстоятельства гибели человека, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что в Оренбурге с 10-го этажа выпал мальчик. Годовалый ребенок выжил после падения и находится в реанимации.