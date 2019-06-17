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«Останкино» проверяют после сообщения о минировании

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«Останкино» проверяют после сообщения о минировании
Москва, 17 июня. Неизвестные сообщили о минировании телецентра «Останкино» в Москве, рассказал источник в экстренных службах.

Оперативные службы находятся на месте происшествия. Ожидается прибытие кинолога с собакой. Правоохранительные органы проверяют здание на улице Академика Королева.

Информации об эвакуации не поступало. Это не первое сообщение о минировании, с начала года «Останкино» проверяли после сообщений об угрозе взрыва несколько раз.

В России в разных регионах страны за последние полгода эвакуировали десятки школ, больниц, аэропортов, вокзалов. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

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Автор: Ирина Селезнева
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