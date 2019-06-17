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Соколов подал документы для регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму

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Соколов подал документы для регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму

Москва, 17 июня. Известный российский актер и режиссер Андрей Соколов подал необходимые документы и открыл счет для регистрации кандидатом на выборах в Московскую городскую думу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Первоначальный взнос на счет кандидата составил 1 миллион рублей. Из них 12 000 рублей пойдут на подписные листы и 160 000 рублей — на агитационные материалы.

Перед финальной процедурой Соколов встретился с жителями 43 избирательного округа (включает Арбат, Хамовники и Пресню). Актер живет в этом округе и много лет занимается общественной работой.

Соколов рассчитывает, что статус депутата Мосгордумы даст ему возможность решать многие задачи на законодательном уровне.

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Автор: Анна Агибалова
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