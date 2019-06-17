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Наклейки «Проходите слева» появились в московском метро

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Наклейки «Проходите слева» появились в московском метро

Москва, 17 июня. На турникетах 200 станций московского метрополитена появились наклейки с надписью «Проходите слева», сообщили в пресс-службе подземки.

Наклейки нужны, чтобы помочь пассажирам быстрее ориентироваться при оплате проезда. Это сократит время прохода на станцию.

Как отметили в пресс-службе столичного метрополитена, нововведение внедрено на станциях с новыми турникетами, пишет АГН «Москва». Дизайн наклейки тестировали в течение нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что с начада года экскурсии в московском метро стали в два раза популярнее.  Аккредитованные гиды провели познавательные прогулки для 2,5 тысяч человек.

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Автор: Ирина Селезнева
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