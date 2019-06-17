Кадетские классы откроются в школах в девяти округах Москвы

Москва, 17 июня. Кадетские классы очень популярны в российской столице, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В новом учебном году кадетские классы появятся еще в 31 школе в девяти округах Москвы. Список школ с кадетскими классами сформируют к концу июля.

Как рассказала глава Центра патриотического воспитания Ольа Ярославская, кадетское движение развивается очень динамично. Кадетами становятся смелые, талантливые ребята, которые хорошо учатся.

Ярославская добавила, что более 65% кадетов поступают в вузы Минобороны России и в другие учебные заведения силовых ведомств. Ранее сообщалось, что многие кадеты вступают в ряды патриотического движения «Юнармия».

Ученики Кадетского корпуса СКР имени Невского принесли торжественную клятву юнармейцев на Поклонной горе в Москве.