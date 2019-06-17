Синоптики предупредили москвичей о дожде

Москва, 17 июня. В первый рабочий день недели в Москве температура воздуха составит 23-25 градусов тепла, возможны кратковременные дожди.

По данным Гидрометцентра России, ожидается облачная погода. Ветер подует с западной стороны со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме и составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье столбики термометров поднимутся до отметки 21-26 градусов. В ночь на 17 июня в регионе объявили «оранжевый» уровень опасности из-за риска природных пожаров, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что со вторника в столицу вернется летняя жара.