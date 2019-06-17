Более 20 тысяч пассажиров ежедневно пользуются станцией МЦК «Верхние Котлы»

Москва, 17 июня. Пассажиропоток станции МЦК «Верхние Котлы» вырос благодаря открытию одноименной пригородной платформы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Между МЦК и электричками, аэроэкспрессом находится теплый переход. Ежедневно станцией пользуются более 20 тысяч пассажиров, что на 20% больше показателей февраля 2019 года.

Станция стала востребованной благодаря удобной пересадке на пригородные поезда. Остановка также позволяет с удобством добираться до аэропорта «Домодедово».

Ранее сообщалось, что в российской столице в два раза увеличилась популярность экскурсий по столичному метро. В Москве появился первый тоннель для автомобилей и метро.