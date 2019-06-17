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Более 2,5 тысяч человек с начала года посетили экскурсии в метро Москвы

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Более 2,5 тысяч человек с начала года посетили экскурсии в метро Москвы

Москва, 17 июня. Проект «Экскурсии в метро» стал очень популярным в российской столице, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

С начала 2019 года более 2,5 тысячи человек посетили экскурсии по станциям московского метро, которые проводят аккредитованные гиды. В московской подземке организовали более 250 интересных прогулок.

В последнее время растет число пассажиров, которые выбирают экскурсии по метро. Как отмечает издание «Вечерняя Москва», самым популярным туром является «Сокровища подземного кольца».

Ранее сообщалось, что в Москве открыли четыре станции Некрасовской линии метро. Начались работы по продлению салатовой ветки метро в северном направлении.

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Автор: Ирина Селезнева
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