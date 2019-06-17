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Виджет с результатами ГИА появился на портале мэра Москвы

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Виджет с результатами ГИА появился на портале мэра Москвы

Москва, 17 июня. На портале mos.ru в личном кабинете появился новый виджет «Государственная итоговая аттестация», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Школьники и их родители могут получить данные о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. Как отметил глава столичного департамента информационнных технологий Эдуард Лысенко, после необходимых настроек итоги экзаменов будут отображаться автоматически.

Московские школьники также могут получить письмо с результатами на электронную почту или сообщение от приложения «Госуслуги Москвы», установленного на телефоне, пишет «Вечерняя Москва». 

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор обнародовал первые результаты ЕГЭ. В ведомстве отметили, что по основным предметам результаты остались на уровне 2018 года. Это говорит о прозрачности и объективности тестирования.

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Автор: Ирина Селезнева
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