Виджет с результатами ГИА появился на портале мэра Москвы

Москва, 17 июня. На портале mos.ru в личном кабинете появился новый виджет «Государственная итоговая аттестация», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Школьники и их родители могут получить данные о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. Как отметил глава столичного департамента информационнных технологий Эдуард Лысенко, после необходимых настроек итоги экзаменов будут отображаться автоматически.

Московские школьники также могут получить письмо с результатами на электронную почту или сообщение от приложения «Госуслуги Москвы», установленного на телефоне, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор обнародовал первые результаты ЕГЭ. В ведомстве отметили, что по основным предметам результаты остались на уровне 2018 года. Это говорит о прозрачности и объективности тестирования.