Каршеринговый автомобиль протаранил такси на западе Москвы, есть раненые

Москва, 17 июня. На улице 5-я Парковая в Москве произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга и такси, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам источника, в арендованной машине находилась группа молодых людей под психотропными веществами. Они вели себя неадекватно и, вероятно, были под алкогольным или наркотическим опьянением. Кроме того, молодые люди сели за руль без автомобильных прав. Они взяли машину с купленного аккаунта.

От мощного удара машина такси перевернулась. По предварительной информации, пострадали водитель и пассажирка в такси, их госпитализировали в лечебное учреждение на скорой.

Ранее один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии из-за уходящего от полиции водителя в Москве. Мужчина за рулем каршерингового внедорожника пытался скрыться от автомобиля полиции.