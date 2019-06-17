Два человека погибли в результате пожара на балконах многоэтажки в Москве

Москва, 17 июня. Пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщила о пожаре в многоэтажном доме на севере столицы, где погибли два человека.

В ночь на понедельник вспыхнул пожар на девятом и десятом этажах жилого дома на улице Адмирала Макарова в Войковском районе Москвы. Как рассказали в МЧС, возгорание началось в квартире на девятом этаже, после чего загорелись балконы с девятого по двенадцатый этаж.

«В ходе тушения пожара были спасены 15 человек (четверо из них дети), два человека были переданы наряду скорой медицинской помощи для осмотра. К сожалению, в результате пожара погибли два человека», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар начался около двух часов ночи и был полностью ликвидирован в половине четвертого утра. Площадь возгорания составила 85 квадратных метров.

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