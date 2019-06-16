Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт
  /  Обновлено: 

Победителей чемпионата Росгвардии по плаванию наградили в Москве

40
0 Оставить комментарий

Победителей чемпионата Росгвардии по плаванию наградили в Москве

Москва, 16 июня. Первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов наградил победителей чемпионата ведомства по плаванию, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе Росгвардии.

На водном стадионе «Динамо» в Москве состоялись соревнования по плаванию на кубок олимпийского чемпиона Александра Попова. В чемпионате состязались 80 сильнейших пловцов национальной гвардии России. Награды разыгрывались в 14 дисциплинах.

Сергей Меликов отметил высокий уровень организации соревнований. Он добавил, что все участники чемпионата имеют большие спортивные перспективы.

В личном первенстве победу в дисциплине 50 метров баттерфляем одержала младший сержант полиции Мария Арсеньева из Нижнего Новгорода. Лучшей в пятидесятиметровке на спине стала прапорщик Ирина Приходько из Симферополя.

Победителей чемпионата Росгвардии по плаванию наградили в Москве

Отличные результаты показали спортсмены из Ростова-на Дону, Москвы. Среди мужчин лучший результат показал в дисциплине 200 метров рядовой Максим Ступин из Москвы. Пятидесятиметровку на спине отлично проплыл рядовой Кристиан Ходацкий из Ленинградской области.

В общей сложности в командном зачете победили спортсмены Центрального округа Росгвардии, второе место заняла команда Северо-Западного округа, третье место досталось пловцам Южного округа Росгвардии.

 

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров