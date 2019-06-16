Жительница Подмосковья стала мамой в 14-й раз

Москва, 16 июня. Женщина родила 14 ребенка в роддоме подмосковного города Балашиха. Вес девочки составил 4,5 килограмма, а рост — 56 сантиметров.

У новорожденной шесть братьев и семь сестер. По словам главврача родильного дома Натальи Алимовой, 12-е роды прошли путем кесарева сечения, а 13-е и 14-е проведены естественным путем.

Вместе с роженицей в зале находились профессиональные акушеры, неонатологи, реаниматологи. Малыш родился крепким и здоровым. Алимова пожелала матери и ребенку крепкого здоровья и бодрости, передает «360».

Ранее сообщалось, что 16 июня глава минздрава Краснодарского края принял роды в сочинском перинатальном центре. Здесь на свет появился тысячный ребенок.