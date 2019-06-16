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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара

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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара

Москва, 16 июня. Жара снова вернется в Москву, со вторника столбики термометров закрепятся на отметке 30-31 градус, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Начало рабочей недели в столичном регионе будет комфортным, температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. Но уже 18 июня снова станет жарко.

Ветер усилится до 15 метров в секунду, вероятны небольшие дожди с грозами. Жаркая погода на 5-8 градусов выше климатической нормы, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 21.00 16 июня до 17 июня спасатели объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

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Автор: Ирина Селезнева
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