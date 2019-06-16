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В «Шереметьево» прокомментировали информацию о сбое системы регистрации

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В «Шереметьево» прокомментировали информацию о сбое системы регистрации

Москва, 16 июня. Сбоев в работе системы регистрации в столичном аэропорту «Шереметьево» нет, сообщили в пресс-службе авиагавани.

СМИ сообщили ранее, что в московском аэропорту произошел сбой, который спровоцировал очереди на стойках регистрации пассажиров. В «Шереметьево» опровергли эту информацию и отметили, что система регистрации работает в штатном режиме, пишет РИА Новости.

В начале июня в том же аэропорту Москвы были зафиксированы проблемы с выдачей багажа. Пассажирам приходилось ждать личные вещи по 2-3 часа.

Ранее сообщалось, что московское метро и российская компания «Аэрофлот» выразили готовность помощь в решении проблемы выдачи багажа.

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Автор: Ирина Селезнева
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