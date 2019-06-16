Упавшее дерево перекрыло движение на одной из улиц в центре Москвы

Москва, 16 июня. Движение по Тетеринскому переулку в Москве перекрыли из-за упавшего дерева, сообщили в департаменте транспорта столицы.

Столичных водителей попросили следить за дорожной ситуацией и выбирать маршрут заранее. В данный момент перекрыт Тетеринский переулок, где упало дерево.

Скорость ветра в Москве во второй половине 16 июня достигла 8 метров в секунду. Ранее синоптики предупредили, что с 21.00 будет действовать предупреждение об «оранжевом» уровне погодной опасности, который продлится до 17 июня.