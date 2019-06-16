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Зеленоградские врачи начали делать операции без скальпеля

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Зеленоградские врачи начали делать операции без скальпеля

Москва, 16 июня. Клиническая больница имени Кончаловского в Зеленограде получила радиочастотный генератор и передвижной цифровой рентгеновский аппарат с с-образной дугой.

Новое оборудование необходимо для терапии пациентов, страдающих от сильных болей в позвоночнике. Как рассказал главврач больницы Олег Гриднев, нейрохирурги должны подвести к очагу боли иглу-проводник, через который подается препарат или электрический импульс.

Таким образом врачам не придется применять скальпель. Новая методика поможет пациентам, для которых полноценная операция противопоказана.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником. 16 июня в России отмечают День медицинского работника. Градоначальник пообещал москвичам обеспечить развитие медицины в столице.

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Автор: Ирина Селезнева
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