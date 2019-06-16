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Прокуратура расследует причину расцепки вагонов поезда Брянск — Москва

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Прокуратура расследует причину расцепки вагонов поезда Брянск — Москва

Москва, 16 июня. Правоохранители начали проверку из-за инцидента с расцепкой вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва. Об этом говорится на официальном сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, накануне при отправлении состава № 738 с узловой станции Брянск-Орловский произошла расцепка между девятым и десятым вагонами. В результате происшествия никто не пострадал, задержка движения поездов составила не более трех часов.

Как уточнили в пресс-службе, прокуратура расследует причину расцепки вагонов. Также будет установлен ущерб.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что в Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск — Владивосток. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. ЧП произошло на станции Куэнга. 

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Автор: Екатерина Кухарева
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