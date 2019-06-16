Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве на 17 июня

683
0 Оставить комментарий

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве на 17 июня

Москва, 16 июня. В столичном регионе в первый день рабочей недели объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Предупреждение действует с 21.00 16 июня. Есть вероятность стихийных бедствий. 17 июня будет стоять облачная погода, в некоторых районах Москвы воможны осадки.

Днем температура воздуха в столице составит 25 градусов тепла. В Московской области столбики термометров поднимутся до 26 градусов тепла.

В последние дни в Москве стоит неблагоприятная погода, 13-14 июня был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров