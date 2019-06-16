«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве на 17 июня

Москва, 16 июня. В столичном регионе в первый день рабочей недели объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Предупреждение действует с 21.00 16 июня. Есть вероятность стихийных бедствий. 17 июня будет стоять облачная погода, в некоторых районах Москвы воможны осадки.

Днем температура воздуха в столице составит 25 градусов тепла. В Московской области столбики термометров поднимутся до 26 градусов тепла.

В последние дни в Москве стоит неблагоприятная погода, 13-14 июня был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.