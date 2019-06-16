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Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником

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Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником

Москва, 16 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником и пообещал москвичам, что развитие столичной сферы здравоохранения продолжится.

По данным столичного градоначальника, в Москве работает более 120 тысяч врачей, медсестер и фельдшеров. Он поблагодарил медиков за работу и отметил, что за последние годы удалось значительно повысить качество жизни москвичей.

Собянин в публикации в Twitter подчеркнул, что следит за успехами врачей. Он привел в пример кардиохирурга Михаила Абрамяна, который в 2018 году впервые в мире выполнил эндопротезирование у ребенка с разрывом аорты. Малыш пострадал в серьезном ДТП.

Мэр отметил, что Абрамян спасает жизни младенцев. Ранее сообщалось, что Собянин анонсировал начало строительных работ по продлению салатовой ветки метро в северном направлении.

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Автор: Ирина Селезнева
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