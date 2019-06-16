Число угонов авто в Москве сократилось в три раза

Москва, 16 июня. Количество угонов машин в Москве сократилось в три раза благодаря установленным камерам видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Каждый автомобиль ежедневно попадает в объективы 14 камер. Оборудование видеонаблюдения устанавливается не только для отслеживания нарушений, но и для обеспечения безопасности, передает «360».

В ЦОДД отметили важность камер видеонаблюдения для сохранности имущества горожан. Ранее сообщалось, что в Москве чаще всего угоняют дорогие иномарки типа Toyota Land Cruiser, Mercedes, Jaguar.