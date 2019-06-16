Москвичей пригласили на фестиваль «Разноцветный джаз»

Москва, 16 июня. В историко-культурном центре «Особняк Носова» 16 июня состоится десятый фестиваль «Разноцветный джаз», говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

На площадке выступят более 20 российских и иностранных джазовых бэндов. На малой сцене фестиваля организуют джем-сейшн. Фестиваль объединяет профессиональных музыкантов и любителей джазовой музыки.

В этом году для горожан сыграют Honey Jazz Choir, бразильский дуэт Ensalarado, Masala Quartet, оркестр «Коралловые рифы» и другие популярные джазовые исполнители.

Ранее сообщалось, что столичный департамент культуры подготовил для москвичей особенную образовательную программу на лето. В рамках проекта «КультЛето» желающих научат играть на барабанах и писать сценарии для фильмов и постановок.