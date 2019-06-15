Собянин призвал москвичей выбрать лучший городской проект

Москва, 15 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте открытого голосования за лучший городской проект.

Градоначальник сообщил, что жюри уже выбрало 30 финалистов.

«Теперь слово за москвичами», — написал Собянин в Twitter.

Глава российской столицы отметил, что в список номинантов вошли проекты в сфере культуры, спорта, технологий и СМИ.

Открытое онлайн-голосование пройдет до 1 июля. Официальная церемония награждения состоится в парке «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума 5 июля.