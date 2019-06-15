Собянин призвал москвичей выбрать лучший городской проект
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Москва, 15 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте открытого голосования за лучший городской проект.
Градоначальник сообщил, что жюри уже выбрало 30 финалистов.
«Теперь слово за москвичами», — написал Собянин в Twitter.
Глава российской столицы отметил, что в список номинантов вошли проекты в сфере культуры, спорта, технологий и СМИ.
Открытое онлайн-голосование пройдет до 1 июля. Официальная церемония награждения состоится в парке «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума 5 июля.
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